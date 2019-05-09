لحسن يتجه لتمديد عقده مع مالقا

الرياضة
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لحسن يتجه لتمديد عقده مع مالقا
بقلم كريم.تيغرمت

يتجه الدولي الجزائري مهدي لحسن، لمواصلة المغامرة رفقة ناديه مالقا الإسباني، من خلال تمديد عقده مع الفريق لموسم آخر.

وكشفت موقع “EL desmarque” الإسباني، أن لحسن يملك بندا في عقده مع مالقا، يسمح بإمكانية تمديد عقده لموسم واحد، وهو ما يرتقب تفعيله.

وصرح المدير الرياضي للفريق، أرماندو هوسيلوس، في وقت سابق، بخصوص لحسن: “مهدي له خيار البقاء لسنوات أخرى، ومن شبه المؤكد أنه سيواصل معنا الموسم المقبل”.

يذكر أن مهدي لحسن (35 عاما)، شارك هذا الموسم في 14 مباراة، رفقة ناديه مالقا، في مختلف المنافسات.


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