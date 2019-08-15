لحسن يتجه لخوض تجربة جديدة في قرطبة

يتواجد القائد السابق للخضر، مهدي لحسن، في مفاوضات جد متقدمة مع نادي قرطبة، على أمل الإنضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت موقع “كوردوبا ديبورت”، أن مهدي لحسن، قطع شوطا كبيرا في مفاوضاته مع مسؤولي نادي قرطبة، ويقترب من ترسيم التحاقه بالنادي.

ويطمح النادي الإسباني، في استغلال الخبرة الكبيرة التي يحظى بها القائد السابق للخضر، لمساعدة الفريق في التألق الموسم المقبل.

يذكر أن مهدي لحسن (35 عاما)، يتواجد حرا من أي ارتباط، بعد أن فسخ عقده بالتراضي، مع ناديه السابق مالغا، شهر جويليا الماضي.