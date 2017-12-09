لحسن يتجه للإلتحاق برايوفاليكانو في الميركاتو الشتوي

يسعى الدولي الجزائري السابق مهدي لحسن، لمغادرة ناديه ختافي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، للإلتحاق بنادي رايوفاليكانو، المهتم بخدماته.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مهدي لحسن، يتواجد منذ شهر في مفاوضات مع نادي رايوفاليكانو الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية.

وأوضحت ذات الصحيفة أن المدير الرياضي لرايوفاليكانو، ديفيد كوبينيو، هو من طلب خدمات متوسط ميدان خيتافي.

في المقابل، لاتمانع إدارة نادي خيتافي في التخلي عن اللاعب، بالنظر لعدم دخوله في مخططات مدرب الفريق خوسي بوردالاس

من جهته أبدى لحسن، رغبته في مغادرة خيتافي، الميركاتو المقبل، بالنظر لمشاركته القليل هذا الموسم، حيث لعب 23 دقيقة فقط.