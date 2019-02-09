لحسن يتعرض لإصابة خطيرة ويحدث طوارئ في مالغا

تعرض الدولي الجزائري، مهدي لحسن، لاعب نادي مالغا الإسباني، لإصابة على مستوى القدم، محدثا طوارئ في صفوف فريقه.

وكشفت الصحافة الإسبانبة، أن الإصابة التي تعرض لها مهدي لحسن، كانت خلال مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها فريقه.

وتعرض القائد السابق للمنتخب الجزائري، لكسر على مستوى عضلة الساق اليسرى، لينقل بعدها لعيادة الفريق لتلقي الإسعافات الأولية.

وينتظر نادي مالغا، إجتياز لحسن، الفحوصات اللازمة والكشف بالأشعة، قبل الكشف عن مدة غيابه عن صفوف النادي.

يذكر أن مهدي لحسن، شارك هذا الموسم في 12 مباراة رفقة مالغا، ويعد من اللاعبين المهميين في الفريق، بالنظر لخبرته.