لحسن يستدعى لمواجهة أتليتيكو مدريد

وضع مدرب نادي مالاغا، خوسي غونزاليس، الدولي الجزائري السابق مهدي لحسن، ضمن القائمة المعنية بمواجة أتليتيكو مدريد، أمسية اليوم السبت.

وتواجد مهدي لحسن، ضمن قائمة اللاعبين، التي أعلن عنها، خوسي غونزاليس، في سعيه للإطاحة بوصيف الليغا الإسبانية، في جولتها الـ23.

ويعد هذا أول استدعاء لمهدي لحسن، ضمن نادي مالاغا، الذي انضم اليه خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من نادي خيتافي.

ويسعى متوسط ميدان الخضر السابق، لتسخير خبرته، لمساعدة ناديه الجديد، على الخروج من منطقة الخطر وضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار.