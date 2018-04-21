لحسن يسقط رفقة مالاغا للقسم الثاني

سقط الدولي الجزائري السابق، مهدي لحسن، رفقة فريقه مالاغا الإسباني، للقسم الثاني من الليغا، بعد تلقيه لهزيمة جديدة في البطولة.

وانهزم مهدي لحسن، رفقة فريقه مالاغا، بنتيجة 1-0، في التنقل الأخير الذي قادهم لمواحهة نادي ليفانتي، لحساب الجولة الـ33 من الليغا.

وشارك اللاعب السابق للخضر، أساسيا في هذه المباراة، إلا أنه عجز عن تقديم الإضافة لفريقه، ما دفع بالمدرب لاستبداله في الدقيقة 70.

ويتواجد نادي مالاغا، في المركز الأخير من ترتيب الليغا، برصيد 17 نقطة فقط، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.