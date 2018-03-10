لحسن يفشل في إيقاف “كوتينيو” ويسقط ضد البارصا

الرياضة
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لحسن يفشل في إيقاف “كوتينيو” ويسقط ضد البارصا لحسن في لقاء اليوم ضد البارصا
بقلم عبد النور حواز

إنهزم اللاعب الجزائري “مهدي لحسن” رفقة فريقه “مالاغا” ضد “برشلونة” سهرة اليوم السبت في الأسبوع ال28 من “الليغا” بهدفين نظيفين.

وشارك لحسن أساسيا في اللقاء الذي جرى على ملعب “لاروزاليدا” بإقليم الأندلس لكنه  فشل في إيقاف نجم البلوغرانا “كوتينيو”.

الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال28 بينما وقع سواريز الهدف الأول في الدقيقة ال15.

وبخسارة اليوم إقترب لاعب الخضر السابق من السقوط للدرجة الثانية الإسبانية رفقة فريقه “مالاغا”.

خاصة وأنه يحتل المركز الأخير ب13 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن ديبورتيفو لاكورونا صاحب المركز ماقبل الأخير.

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