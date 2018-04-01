لحسن يقود مالاغا للفوز ومواصلة الصراع على البقاء في “الليغا”

قاد اللاعب الجزائري مهدي لحسن فريقه “مالاغا” للفوز على الضيف فياريال أمسية اليوم الأحد بهدف دون رد.

في لقاء الجولة ال30 من دوري الدرجة الأولى الإسباني الذي جرى بملعب “لاروزاليدا” بمالاغا.

وشارك اللاعب الدولي المُعتزل في التشكيلة الأساسية للنادي الأندلسي مثلما جرت عليه العادة مُقدما أداءا في المستوى.

قبل أن يقوم المُدرب بإستبداله في الدقيقة ال79 خوفا من طرده بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة ال66.

وسمح فوز اليوم لزملاء قائد الخضر السابق بمواصلة سباق المُنافسة على البقاء رغم إحتلالهم المركز الأخير في الليغا.