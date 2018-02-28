لحسن ينهزم ضد إشبيلية ويقترب من مُغادرة “الليغا” رفقة مالاغا

الرياضة
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لحسن ينهزم ضد إشبيلية ويقترب من مُغادرة “الليغا” رفقة مالاغا لحسن
بقلم عبد النور.حواز

إنهزم اللاعب الجزائري “مهدي لحسن” رفقة فريقه “مالاغا” ضد الضيف “إشبيلية” سهرة اليوم بهدف وحيد لحساب الجولة 26 من “الليغا”.

وشارك مهدي لحسن متوسط ميدان الخضر السابق أساسيا في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “لاروزاليدا” بإقليم الأندلس.

وأكمل اللاعب القادم من خيتافي في هذا الميركاتو الشتوي اللقاء إلى غاية نهايته لكنه لم يستطع تقديم المُساندة الهجومية لفريقه.

وبخسارتهم اليوم إقترب زملاء لحسن من مُغادرة الليغا بما أنهم يحتلون المركز الأخير ب13 نقطة فقط.

وكان لحسن قد شارك مع الخضر في مونديالي 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل.

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