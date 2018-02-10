لحسن يُغادر مُصابا في مُشاركته الأولى ويسقط ضد الأتلتيكو

شارك مهدي لحسن لأول مرة مع فريقه الجديد “ملقا” الذي إنضم إليه منذ أيام بعد أن فسخ عقده مع خيتافي.

وذلك في لقاء أمسية اليوم ضد الضيف أتلتيكو مدريد في الأسبوع 23 من الليغا الذي إنتهى بفوز زملاء توريس بهدف وحيد.

سجله الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الأولى، وأقحم مُدرب الفريق الأندلسي وافده الجديد مهدي لحسن بداية من الدقيقة 46.

مكان زميله أوروتيا لكن لاعب الخضر السابق لم يستطع تقديم المُساندة الهجومية لفريقه الجديد في ظل قوة الفريق المدريدي.

وتعرض لحسن لإصابة قوية في الدقيقة 86 بعد إلتحامه القوي مع توريس غادر على إثرها الميدان في الدقيقة 88 تاركا فريقه بعشرة لاعبين.