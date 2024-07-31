الحصيلة المالية للسداسي الأوّل ..نمو ملحوظ للنتائج المالية لـ Ooredooالجزائر

أعلنت مجموعة الاتصالاتOoredoo،عن نتائجها المالية للسداسي الأول من 2024.

وتواصل مؤسسةOoredoo الجزائر خُطاها بثبات من خلال تحقيق نمو برقمين لإيراداتها ولمُؤَشرِ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. (EBITDA)،حيث بلغت إيرادات مؤسسةOoredoo. الجزائر 49،7مليار دينار جزائري. مقابل 43،7 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأوّل لسنة 2023. أي بزيادة قدرها 13،66٪.

كما ساهم النمو القوي للإيرادات وترشيد التكاليف إلى تحسين الأرباح لاسيما من خلال تحصيل قيمته 20،8 مليار دينار جزائري. فيما يخص الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مقابل 17،3 مليار دينار جزائري لنفس الفترة لسنة 2023، أي بنمو يقدر بـ 20،02٪. كما بلغت قاعدة الزبائن 13،7 مليون مشترك في نهاية جوان 2024، محرزة تقدما يراوح5٪.

هذا واستثمرت مؤسسةOoredoo الجزائر ما يقارب 6،5مليار دينار جزائري، مقابل 4،7 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2023 مؤكدة بذلك ديناميكية إيجابية بـ 38،94٪.

وعقب الإعلان عن هذه النتائج، صرح روني طعمه، المدير العام لـمؤسسةOoredoo الجزائر:

” تؤكد النتائج المالية لمؤسسة Ooredoo الجزائر خلال السداسي الأوّل لسنة 2024 عن النمو المتواصل لأهم مؤشراتها المالية، يؤكد هذا النمو برقمين سواء فيما يخص الإيرادات أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، عن نجاعة استراتيجيتنا والتزام فرقنا وهو ما يسمح لنا بالتطلع إلى المستقبل بكل ثقة. كما سنواصل مجهوداتنا لتعزيز مكانتنا في السوق الجزائرية وذلك من خلال تعزيز استثماراتنا في مجالات الرقمنة والابتكار وتطوير خدمات جديدة تتطابق مع متطلبات زبائننا.”

وتؤكد النتائج المالية خلال السداسي الأول لسنة 2024عن التزام مؤسسةOoredooالجزائر القاضي بتعميم الرقمنة في الجزائر من خلال اقتراح عروض مبتكرة لزبائنها فيما يخص الانترنت وخدمات رقمية في قمة التكنولوجيا.