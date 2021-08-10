لحظات مؤثرة لدلال عبد العزيز قبل وفاتها.. تسأل بإستمرار عن زوجها

كشفت الممثلة المصرية ليلى نصر، خلال حضورها لمراسم تشييع جثمان الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، عن مواقف مؤثرة للفنانة الراحلة، قبل شهر من وفاتها.

وقالت نصر، في تصريحات لوسائل الإعلام: “كانت دلال عبد العزيز، في غيبوية في آخر شهر قبل وفاتها، وأول ما كانت تصحى كانت تسأل عن سمير وتقولهم أنا واثقة إنه مات”.

وأضافت الفنانة: “دلال عبد العزيز أول ما قابلتها كان منذ 25 عاماً، في إحدى المسرحيات، وكانت بنت بسيطة وجميلة، ونصحتها حينها بأن تحافظ على بساطتها في تعاملاتها.. هي وسمير غانم كانوا ملائكة”.

وتوفيت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد معاناتها من مضاعفات إصابتها من فيروس كورونا قبل 4 أشهر.

وتوفيت دلال عبد العزيز، من دون أن تعلم برحيل زوجها ورفيق عمرها النجم سمير غانم والذي توفي قبل نحو 3 أشهر.