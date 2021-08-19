لحظات مرعبة.. شاهد تمساح يعض يد مدربته وتتخلص منه بصعوبة

مرت موظفة في مركز الزواحف في ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بلحظات مرعبة بعد إن انقض تمساح على يدها.

وكانت الموظفة تقدم عرضا تقديميا للتمساح بجانب صندوقه، للأطفال، خلال حفل عيد ميلاد، قبل أن يتجرأ ويعض يدها ويجذبها إلى داخل الصندوق، مما أثار رعب الحاضرين.

وتم التقاط المشهد الدرامي بالفيديو، من طرف أحد الحاضرين في عيد الميلاد.

وأظهر مقطع الفيديو، الموظفة وهي تتحدث عن التمساح وتقدمه لبعض البالغين والأطفال يوم السبت الماضي، قبل أن يعض يدها ويسحبها إلى الماء.

وكانت الموظفة، والتي لديها خبرة في التعامل مع هكذا زواحف، تفتح العلبة لإطعام التمساح الذي يبلغ ارتفاعه 8 أقدام ، لكن هذه المرة “أصبح الزاحف أكثر شجاعة”.

ولحسن الحظ كان للموظفة خبرة في التعامل مع هذه الزواحف، حيث قفزت معه إلى داخل الماء، لأنها كانت تعلم إنها يجب أن تتحرك معه في الماء للتأكد بأن التمساح لن يمزق ذراعها.

وأبقى التمساح فكه مشدودًا علي يد الموظفة، بينما كانت تكافح من أجل التحرر.

ولحسن الحظ تدخل أحد الحاضرين والذي قفز إلى الماء، وتسلق فوق التمساح وقام بتثبيته وساعد الموظفة في سحب يدها بصعوبة كبيرة. وبقي فوق رأس الزاحف حتى بعد أن تحررت المرأة خشية إن ينقض عليه، وقام بأخذ التعليمات من الموظفة لمساعدته على الهروب من البركة.

بينما تم اقتياد الأطفال بعيدا عن المكان وهم يبكون لهول ما شاهدوه.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للموظفة، قبل وصول فرقة الطوارئ، حيث خضعت بعدها لعملية جراحية وتتناول مضادات حيوية، وهي تتعافى الآن.

https://www.facebook.com/watch/?v=3091748654483993&t=3