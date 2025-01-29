لحظات مرعبة لتحطم طائرة بألاسكا

نجا طيار من سلاح الجو الأمريكى بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز. (إف 35) ذات مقعد واحد يوم الثلاثاء فى قاعدة جوية بألاسكا.

وقع الحادث على مدرج قاعدة إيلسون الجوية. ولكن لم يُعرف على الفور ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء هبوط الطائرة المتقدمة أو إقلاعها، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم القاعدة. كيمبرلى توشيت، لوكالة أسوشيتد برس.

وجاء فى بيان من سلاح الجو أن “حادثا” وقع حوالى الساعة 12:49 ظهرا. مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة بالطائرة، وأضاف البيان: “الطيار فى أمان وتم نقله إلى مستشفى باسيت العسكري. لإجراء مزيد من الفحوصات