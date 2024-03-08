لحظات مرعبة.. هبوط إضطراري لطائرة فقدت إحدى عجلاتها عند الإقلاع

أقلعت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من سان فرانسيسكو يوم الخميس 7 مارس. لكنها اضطرت إلى الهبوط بشكل عاجل في لوس أنجلوس، بعيدًا عن وجهتها الأولية: أوساكا، اليابان. بعد فقدان إحدى عجلاتها.

قبل شهرين، فُقد باب في منتصف الرحلة على متن طائرة 737 ماكس. انفجرت عجلة من جهاز الهبوط يوم الخميس أثناء إقلاع الطائرة 777. وسقطت العجلة في ساحة انتظار السيارات بمطار سان فرانسيسكو. مما أدى إلى إتلاف العديد من السيارات. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لم يصب أحد بأذى خلال الحادث.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان لها إنه تم ترتيب طائرة أخرى. لنقل الركاب البالغ عددهم 235 راكبًا إلى أوساكا من لوس أنجلوس.

وأعلنت الشركة: “سنعمل مع العملاء وكذلك أصحاب المركبات المتضررة في سان فرانسيسكو لضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار”.

إذا كان فقدان العجلة عند الإقلاع حدثًا نادرًا إلى حد ما في عالم الطيران، فهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا الحادث للشركة المصنعة الأمريكية.

وفي أواخر جانفي، فقدت طائرة بوينغ 757 تديرها شركة دلتا أريلاينز عجلة قبل إقلاعها من أتلانتا.

وفي أوائل شهر جانفي، فقدت طائرة من طراز 737 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز بابًا في منتصف الرحلة.

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، بارتكاب “خطأ” بعد الحادث. الذي أدى إلى إيقاف العشرات من طائرات 737 ماكس 9 التابعة للشركة المصنعة.

ومع ذلك، قدر رئيس وكالة سلامة النقل الأمريكية (NTSB) يوم الأربعاء. أن بوينغ لم تكن متعاونة بما فيه الكفاية في التحقيق في أسباب هذا الحادث.

وقالت جينيفر هوميندي أمام لجنة بمجلس الشيوخ في واشنطن: “بوينغ لم تقدم الوثائق والمعلومات. التي طلبناها في عدة مناسبات خلال الشهرين الماضيين”.