لحظات مرعبة.. هبوط اضطراري لطائرة بعد اصطدامها بسرب طيور

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اضطر كابتن الطائرة من طراز “بوينغ 737″، والتي انطلقت ضمن رحلة داخلية بكندا، لإعلان حالة الطوارئ والهبوط اضطراريا.

وشهد ركاب الطائرة، مشهدا مرعبا، مع انطلاق كرات نارية حول جناح الطائرة، وتمكن أحد المسافرين، من تصوير لقطات للحادثة المرعبة.

وذكر أحد المسؤولين عن الطائرة، أنها تخضع حاليا لإصلاحات، ومن المتوقع أن تعود للخدمة، كما اعتذر عن الإزعاج الذي تعرض له المسافرون.

“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAh pic.twitter.com/hxto3cY2Rg

— Allison Hurst (@AllisonM_Hurst) September 11, 2019