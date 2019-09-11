لحظات مرعبة.. هبوط اضطراري لطائرة بعد اصطدامها بسرب طيور

عاش ركاب طائرة كندية، لحظات مرعبة، بعدما اصطدم سرب من طيور الإوز، بأحد محركاتها، بعد وقت قصير من إقلاعها، أمس الثلاثاء.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اضطر كابتن الطائرة من طراز “بوينغ 737″، والتي انطلقت ضمن رحلة داخلية بكندا، لإعلان حالة الطوارئ والهبوط اضطراريا.

وشهد ركاب الطائرة، مشهدا مرعبا، مع انطلاق كرات نارية حول جناح الطائرة، وتمكن أحد المسافرين، من تصوير لقطات للحادثة المرعبة.

وذكر أحد المسؤولين عن الطائرة، أنها تخضع حاليا لإصلاحات، ومن المتوقع أن تعود للخدمة، كما اعتذر عن الإزعاج الذي تعرض له المسافرون.