لحظات مروعة.. امرأة تعود للحياة قبل ثوان من حرق جثتها

استيقظت بوجي أما، وهي امرأة هندية تبلغ من العمر 52 عامًا، يوم الاثنين في عربة نقل الموتى. قبل لحظات من حرق جثتها في بيرهامبور، وهي بلدة تقع في ولاية أوديشا الشرقية.

وأصيبت المرأة البالغة من العمر خمسين عامًا بحروق خطيرة بعد تعرضها لحادث منزلي في الأول من فيفري. واضطرت إلى دخول المستشفى في كلية ومستشفى MKCG الطبية.

وعلى الرغم من حالتها الصحية، اضطرت بوجي أما إلى العودة إلى منزلها. ولم يكن من الممكن قبولها في مؤسسة أخرى بسبب إمكانيات أسرتها المحدودة.

وبحسب زوجها، لم تفتح بوجي آما عينيها يوم الاثنين ولم تكن تتنفس.

يقول سيبارام بالو: “اعتقدنا أنها ماتت. وطلبنا من السكان المحليين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإحضار عربة نقل الجثة إلى موقع حرق الجثة”.

وفقًا لمصدر في محرقة بيجيبور، حيث كان من المقرر حرق جثة بوجي آما. لا يحتاج السكان المحليون إلى تقديم شهادة وفاة لأداء الطقوس الأخيرة.

وقال رجل رافق بوجي آما في عربة الموتى إن تجميع المحرقة الجنائزية كان على وشك الانتهاء. عندما حدث ما لم يكن متوقعًا.

وقال: “لقد فتحت عينيها، الأمر الذي صدمنا. في البداية كنا خائفين لأننا لم نر شيئًا كهذا يحدث من قبل. على الرغم من أننا سمعنا هذا النوع من القصص من قبل”.

إن قصة Bujji Aamma ليست في الواقع الأولى من نوعها في الهند. في الشهر الماضي، استعاد رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، أعلن الأطباء وفاته، وعيه في سيارة إسعاف. عندما انقلبت فوق حفرة.

وفي ماي 2021، كشفت صحيفة إنديا توداي أن امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا. يعتقد الأطباء وأقاربها أنها توفيت بسبب كوفيد-19، استيقظت عندما كان من المقرر حرق جثتها.