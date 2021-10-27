أصعب لحظة عندما تسمع عن إنسان تحبه مريض ويحتاجك، ولا تستطيع قربه وتقف بيد مكتوفة دون حيلة ولا بلسانك كلمة سوى… ” الله يشفيه”

أحزن لحظة رؤيتك لمن أحببتهم عاجزين بعد نشاط وجولان، وانطلاقة اللسان وصدق المشاعر ولا تقول إلا ” الله كريم”

أسوء لحظة تكون بفرح وسعادة وتتبادل الابتسامات والكلمات، وتسمع بخبر وفاة قريب من قلبك فلا تجد إلا دمعة حارقة وكلمة… “رحمه الله”