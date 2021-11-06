لحظات…
بقلم النهار أونلاين
أصعب لحظة عندما تسمع عن إنسان تحبه مريض ويحتاجك،ولا تستطيع قربه وتقف بيد مكتوفه دون حيلة ولا بلسانك كلمة سوى… ” الله يشفيه”
أحزن لحظة رؤيتك لمن أحببتهم عاجزين بعد نشاط وجولان، وانطلاقة اللسان وصدق المشاعر ولا تقول إلا ” الله كريم”
أسوء لحظة تكون بفرح وسعادة وتتبادل الابتسامات والكلمات، وتسمع بخبر وفاة قريب من قلبك فلا تجد إلا دمعة حارقة وكلمة… “رحمه الله”
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