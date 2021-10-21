*أصعب لحظات عندما تسمع عن إنسان تحبه مريض ويحتاجك،ولا تستطيع قربه وتقف بيد مكتوفه دون حيلة ولا بلسانك كلمة سوى… ” الله يشفيه”

*أحزن لحظة رؤيتك لمن أحببتهم عاجزين بعد نشاط وجولان، وانطلاقة اللسان وصدق المشاعر ولا تقول إلا ” الله كريم”

*أسوء لحظة تكون بفرح وسعادة وتتبادل الابتسامات والكلمات، وتسمع بخبر وفاة قريب من قلبك فلا تجد إلا دمعة حارقة وكلمة… “رحمه الله”