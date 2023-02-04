قناة النهار لحظة إستلام المنتخب المحلي ميداليات المركز الثاني بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2023 - 00:25 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GqGGS اقرأ أيضا النعامة: مناظر رائعة.. الجليد يزين الرمال الذهبية بالعين الصفراء قناة النهار 23 جانفي عودة الحياة إلى قطاع الصناعة الصيدلانية.. الأنسولين وأدوية السرطان الأولوية قناة النهار 20 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي "زفيزف عن تنظيم كان 2025: "الملف راح يكون عندو كلامو قناة النهار 01 فيفري المسيلة: رغم الظروف المناخية الصعبة.. بشير شيخ يحافظ على نشاط رعي الأغنام قناة النهار 28 جانفي الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي ثقافة: أحكيها لبيبيط.. الأصل والقصة قناة النهار 25 جانفي الثلوج تتسبب في قطع التيار الكهربائي ببوزيزي و سونلغاز تخصص فرق صيانة بعنابة قناة النهار 26 جانفي حسين أشيو: ميريزاق يلعب كرة حديثة وييستطيع اللعب في المنتخب الأول قناة النهار 15 جانفي الأمن الوطني : حجز 1300 مليار سنتيم و 9 ملايين اورو من العقارات والمنقولات قناة النهار 23 جانفي