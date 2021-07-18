قناة النهار لحظة تقليد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رتب الإطارات أفراد الأمن الوطني بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 20:05 شارك غرِّد 178 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962101 اقرأ أيضا تعليم عالي: حملة تحسيسية لمكافحـ.ـة المخـ.ـدرات بالوسط الجامعي قناة النهار 28 جوان علي مونسي: عاهدنا رئيس جمهورية بمرافقته لبناء الجزائر الجديدة ونحن كأحرار لدينا الكفاءات لتحقيق ذلك قناة النهار 01 جويلية في ظل شح المياه .. فلاحون يبحثون عن حلول إستعجالية لضمان سقي أراضيهم قناة النهار 29 جوان صاحب الماشية المسـ.ـروقة بالمسيلة يروي تفاصيل العثورعليها و يوجه رسالة للجزائريين قناة النهار 17 جويلية