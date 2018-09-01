لحظة غضب تنتهي بجريمة قتل بشعة في ميلة

لقي شاب في العقد الثاني من العمر حتفه على يد والده محل أبحاث بعد وقوع الجرم المنسوب إليه بانتظار التحقيقات وسماع الوالد سواء بعد أن يسلم نفسه أو يلقى عليه القبض.

وقالت مصادر رسمية للنهار أونلاين أن أولى المعلومات تفيد بأن الوالد أبلغ ابنه الضحية قبل وقوع الجرم بيوم كامل ان يساعده في تنزيل حمولة شاحنة ممتلئة بمادة (الياجور).

فطلب من ابنه الضحية المساعدة في تنزيلها وفقا للمعلومات المتداولة من قبل الجيران وبعض الأقارب،

لكن الابن حين حضور الشاحنة غاب نهار اليوم عن المنزل،

فما كان من الوالد إلا أن دخل في ملاسنات بعد عودة الابن مساءا المسكن ببلدية الرواشد في ميلة ما كان منه سوى اقتراف الجريمة محل التداول.