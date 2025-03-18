لحظة مؤثرة.. بلايلي يعود بعد غياب طويل: “سأبذل كل ما في وسعي لإسعاد الجزائريين”

عبّر نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، عن فخره وسعادته بالعودة إلى صفوف الخُضر، بعد غياب دام أكثر من سنة.

ويعود آخر ظهور لنجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، بقميص محاربي الصحراء، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون 2024.

ونشر الحساب الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عبر منصة أنستغرام، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لوصول بلايلي إلى مركز التحضيرات بسيدي موسى.

وصرّح اللاعب: “سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني بعد غياب فاق السنة، وفخور بتمثيل بلادي. هدفي إسعاد الشعب الجزائري”.

وأضاف لاعب الترجي: “كنت أتمنى ملاقاة زميلي بونجاح، لكن للآسف هو مصاب، أتمنى له الشفاء العاجل ولباقي اللاعبين المصابين. سنعمل المستحيل لإهداهم الفوز في مواجهتي بوتسوانا والموزمبيق”.

وحظي يوسف بلايلي بترحيب كبير من طرف زملائه في المنتخب الوطني وكذا من الطاقم الفني الذين عبروا عن اشتياقهم للاعب، وتمنوا له التوفيق مع الخُضر.