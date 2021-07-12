قناة النهار لحظة نقل جثمان الراحل” فريد الروكور” الى مصلحة تشريح الجثث بالعالية بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2021 - 13:13 صورة مركبة شارك غرِّد 683 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959421 اقرأ أيضا دلال خير: طفل مصاب بمرض في الأمعاء أجرى عدة عمليات جراحية وعائلته الفقيرة لا تملك تكاليف علاجه قناة النهار 09 جويلية مع السفيرة: تدبيرة لنزع بقع الأدوية من الملابس والأفرشة قناة النهار 26 جوان بوداوي: بلماضي يتقري منا كثيرا وأرفض الحديث عن صراع الأجيال قناة النهار 26 جوان شاهد.. رياح ساخنة بولاية تقرت تحجب الرؤية قناة النهار 23 جوان