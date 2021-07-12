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قناة النهار

لحظة نقل جثمان الراحل” فريد الروكور” الى مصلحة تشريح الجثث بالعالية

بقلم قناة النهار
لحظة نقل جثمان الراحل” فريد الروكور” الى مصلحة تشريح الجثث بالعالية
صورة مركبة
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