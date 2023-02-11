قناة النهار لحظة وصول جثماني الضحـ ـيتين المتوفـ يتين خلال زلزال تركيا إلى الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 11 فيفري 2023 - 23:51 الجزائر شارك غرِّد أرسل 89 0 رابط دائم : https://nhar.tv/sFWdR اقرأ أيضا رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" يستقبل سفير باكستان المنتهية مهامه بالجزائر قناة النهار 09 فيفري الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات cnep بدالي ابراهيم يشتكون.. "خلصنا دراهم ورانا نستناو" قناة النهار 02 فيفري غليزان: مشروع إزدواجية خط واد سلي- يلل قيمة مضافة لحركية النقل بالسكك الحديدية قناة النهار 31 جانفي صريح جدا: بمن يقتدي الجزائريون في حياتهم ؟ قناة النهار 02 فيفري الشيخ النوي: طريق في بلعباس.. البوطوات كاين والضوء ماكاش قناة النهار 07 فيفري فاسألوا: النهي ترويع المسلم قناة النهار 05 فيفري ملعب ميلود هدفي: شكر خاص من قناة النهار للمتطوعين على العمل الجبار المبذول في الشان قناة النهار 03 فيفري مومن أيت قاسي: اللاعب المحلي لديه مركب نقص ويجب إعطائه الإهتمام اللازم من المسؤولين والصحافة قناة النهار 30 جانفي الشيخ النوي: الطريق السيار شرق-غرب.. نوع جديد من الطرقات تجدونة في الياشير قناة النهار 05 فيفري بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري