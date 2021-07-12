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لحظة وصول جثمان الفنان القدير “فريد قسايسية” إلى منزله وسط التكبيرات

بقلم النهار أونلاين
لحظة وصول جثمان الفنان القدير “فريد قسايسية” إلى منزله وسط التكبيرات
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