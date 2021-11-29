لحظة وصول ميسي.. بلماضي يصنع الحدث في حفل الكرة الذهبية

صنع سهرة اليوم الإثنين الناخب الوطني جمال بلماضي الحدث قبل انطلاق حفل الكرة الذهبية العالمية.

ويُقام حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم غياب الناخب الوطني عن حفل مجلة فرانس فوتبول إلا أن اسمه كان حاضرا بقوة في أرجاء مسرح “شاتلي”.

ومُباشرة بعد وصول ليونيل ميسي لموقع الحدث انفجر بعض الجزائريين الذي كانوا متواجدين هناك مرددين عبارة “الله أكبر.. جمال بلماضي”.

وذكرت موفدة قناة النهار المتواجدة في عين المكان أن الجالية الجزائرية تتواجد بقوة في أرجاء مسرح شاتلي.

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تكشف مجلة فرانس فوتبول بعد قليل النقاب عن هوية اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها لأفضل لاعب في كل عام.

وتضمن قناة النهار للجماهير الجزائرية والعربية تغطية حفل الكرة الذهبية من مسرح “دو شاتليه” بالعاصمة الفرنسية باريس، في هاته الأثناء.

وتنافس على جائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا من مختلف الدوريات العالمية، يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزون بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

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كشفت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2021، حيث إحتل اللاعب الجزائري رياض محرز المركز الـ20.

وتراجع اللاعب الدولي الجزائري بعشر مراكز مقارنة بترتيب الكرة الذهبية العام الماضي، بالرغم من الآداء الرائع الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

دوناروما يفوز بجائزة “ياشين” لأفضل حارس في العالم

حاز الحارس الدولي الايطالي “جيانلويجي دوناروما” سهرة اليوم الإثنين على جائزة “ياشين” لأفضل حارس في العالم لسنة 2021.

تتويج حارس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالجائزة جاء بعد قيادته إيطاليا للتتويج باليورو.

وتسلم “جيجي” الجائزة في حفل الكرة الذهبية الذي أُقيم بمسرح شاتلي بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

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أبدى الإعلام العربي تحسّره لغياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز. عن مسابقة كأس العرب التي ستجري في قطر بداية من 30 نوفمبر.

كما أشار إلى أن الجماهير العربية لن تكون محضوضة بالإستمتاع بالفنيات الكبيرة التي يتمتّع بها نجم مانشيستر سيتي.

ونشرت مختلف المواقع والصحف قائمة لـ 10 لاعبين يعتبرون نجوم فوق العادة في الساحة الكروية العربية الذي سيسجّلون غيابهم. على غرار النجم الجزائري محرز إلى جانب المصري محمد صلاح.

والمغربيين أشرف حكيمي و حكيم زياش.

كما ذكر الإعلام إسم اللاعب وسالم الدوسري وفهد المولد من السعودية. إلى جانب كل من عمر خربين من الإمارات.

وكل من وهبي الخزري من منتخب تونس و علي عدنان من العراق و حسن معتوق من لبنان.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، في وقت سابق، أن الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة اليساري الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

ويتجه قائد الخضر، للعودة للعب منذ البداية في الدوري بعد طول غياب، خاصة في ظل إصابة فيل فودن وجاك غريليش.