قناة النهار لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 09:14 شارك غرِّد أرسل 55 0 لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت لإعطاء إشارة إنطلاق إمتحانات البيام. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3RXir اقرأ أيضا الشيخ النوي: وزير الصحة يدشن مستشفى مجهز ببريان كي خرج راح كلش معاه قناة النهار 18 ماي "مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل.." بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم قناة النهار 17 ماي رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي تيسمسيلت : دروس دعم مجانية لفائدة طلبة البكالوريا بالمكتبة الرئيسية قناة النهار 22 ماي وزير التربية : 20 مترشحا في القسم و 3 حراس في إمتحانات البكالوريا قناة النهار 20 ماي ميلة : الأمطار تفضح عيوب المجاري وتلحق الأضرار بالمواطنين قناة النهار 25 ماي طالع هابط: حملة تحسيسية من طرف الدرك الوطني بالنعامة رغم تساقط الأمطار ما حبسوش قناة النهار 21 ماي إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي ميلة : إكتشاف 40 ألف قنطار من الحمص الفاسد بقيمة تفوق 30 مليار قناة النهار 23 ماي