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لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت

بقلم النهار أونلاين
لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت
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لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت لإعطاء إشارة إنطلاق إمتحانات البيام.

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