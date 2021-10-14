حياة المؤمن لا تكون إلّا بالإبتلاء، ولا يكون الإبتلاء لذيذا إلا بالصّبر. ولا يكون الصّبر تامّا إلّا بالرّضا، وهنا فقط ننجح في رحلة الحياة. فالجنّة عروس، مهرها قهر النّفوس، وكلنا للجنّة عشّاق،

فمن منّا ليس بمشتاق. إعمل لها فإنّ طريقها شاق. وأمّا الدّنيا فهي ثلاث: أمل، وألم، وأجر… فعش بالأولى، وتحمّل الثّانية، لأجل الثّالثة. فاللّهم إرزقنا الجنّة وما قرّب إليها من قول وعمل.