«لحـــم الغنمـــي يصـــل إلـــى 3 آلاف دينــــار رمضــــان المقبـــــل!»

نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي.. بلقاسم مزروة:

كشف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، بلقاسم مزروة، أن أسعار اللحوم الحمراء ستصل إلى 3000 دج للكلغ خلال شهر رمضان 2019، باعتبار أن لقاحات طاعون صغار المجترات لن تتوفر إلى غاية مارس المقبل، فيما ستكون أسعار الأضاحي مرتفعة بنسبة كبيرة مقارنة بسنة 2018.

وأوضح، بلقاسم مزروة، في تصريح لـ«النهار»، على هامش فروم يومية «لكوريي دلجيري»، أمس، أن الموالين الجزائريين يواجهون حربا جرثومية من الخارج للقضاء على الثورة الحيوانية، بعد أن وصلت الجزائر إلى اكتفاء ذاتي من جهة، ومؤامرة لبيع اللقاحات لعلاج هذا الطاعون الذي انتشر بصفة فجائية بين المواشي من جهة أخرى.

وحمّل المتحدث الموالين مسؤولية انتشار طاعون المجترات الصغيرة، بسبب التكتم عليه عند ظهوره لأول مرة، فيما رجح فرضية تهريب المواشي بطريقة غير شرعية عبر الحدود، هي التي تكون وراء ظهور الطاعون في الجزائر.

وأكد المتحدث أن اللقاح سيكون متوفرا في مارس المقبل، باعتبار أن التحاليل لم تصدر بعد، وأن البلد الذي ستجلب منه اللقاحات الخاصة بطاعون مشترات الصغيرة لم يشرع في صناعاتها.

وقال المصدر ذاته إن الموالين سيعيشون خلال الشهرين القادمين على أعصابهم بسبب عدم توفر اللقاح، وهو ما ينعكس بشكل كارثي على الثروة الحيوانية، ويتسبب في نفوق الآلاف من صغار المواشي، خصوصا وأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لم يوضح كيفيات وآليات تعويض مربي المواشي المتضررين من هذا الطاعون.

وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، إن الأزمة التي يعرفها مربو المواشي ستكون لها أبعاد سلبية مستقبلا، حيث ستشهد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، ارتفاعا جنونيا.

ويصل سعر الكيلوغرام الواحد للحوم الحمراء إلى حد 3 آلاف دينار، خصوصا في حال لم يتم محاصرة وباء الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، كما ستعرف أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل ارتفاعا قياسيا مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف مزروة، أن الديوان الوطني للحبوب، قرر تمويل مربي المواشي المنخرطين في الفيدرالية بكميتين من الشعير في الشهر، بالإضافة إلى تقديم كل الإمكانيات المساعدة لهم، وذلك لحوالي 16 ألف مربي مواشي منخرط في الفيدرالية، من أصل 400 ألف مربي المواشي عبر الوطن.