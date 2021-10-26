لحفاية وسفير البرتغال يتباحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية أمسية اليوم الثلاثاء. سفير جمهورية البرتغال بالجزائر “لويس دي ألبوكويركي فيلوسو”. بمقر الوزارة.

وإستعرض الوزيران خلال هذا اللقاء علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع البرتغال في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتبادلا وجهات النظر في مشاريع التعاون المشتركة وسبل وآليات تعزيز آفاق التعاون الثنائي. لاسيما في مجال التشغيل وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا.

كما أبدى الجانبان استعدادهما لتقريب الحوار الثنائي بين الجزائر والبرتغال. والاستفادة من خبرات البلدين في المجالات ذات الصلة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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