لحفاية: وضع أرضيات رقمية لتسهيل إدماج خريجي الجامعات في عالم الشغل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، عن وضع ارضيات رقمية جديدة بكفاءات جزائرية لفائدة القطاعات المهنية. والتي تعني بمتابعة وضعية الطلبة خريجي الجامعات على مستوى وهران ورقلة والعاصمة.

وقال الوزير خلال إشرافه على اختتام مشروع برنامج دعم التكوين والتشغيل والمؤهلات-آفاق، أن الملتقى يتوج برنامج إدماج الشباب في الحياة المهنية. مضيفا أن هذا البرنامج يحسن قابلية التشغيل وتسهيل ادماج طالبي الشغل في المؤسسات.

وأشار لحفاية، ان المرحلة شملت7 ولايات على مدار 48 شهر، وتم إدماج 100 طالب شغل بالمؤسسات الإقتصادية. ودعا الوزير إلى السعي لتوثيق المعطيات وضبط مهرجان من اجل تاسيس البرامج جديدة وتطوير سوق الشغل.

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