لحفاية يشارك في أشغال اجتماع وزراء العمل والتكوين المهني لدول غرب المتوسط باسبانيا

يشارك غدا الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، في أشغال اجتماع وزراء العمل والتكوين المهني لدول غرب المتوسط الأعضاء في منتدى حوار 5+5 أليكانت – بإسبانيا.

وفي بيان للوزارة، سيلقى الوزير خلال جلسات هذا الاجتماع كلمتين تتضمنان الاستراتيجية التي إنتهجتها الجزائر في مواجهة كوفيد 19 بهدف التكفل بالمواطنين والعمال بشكل يتلاءم مع معطيات هذا الظرف الصحي الاستثنائي.