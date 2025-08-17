لحلو أخريب: “جاهزون لحسم التأهل.. وسنعمل على إسعاد الجمهور الجزائري”

أكد لاعب المنتخب الوطني المحلي، لحلو أخريب، أن التشكيلة الوطنية تدخل مواجهة النيجر بعزيمة كبيرة من أجل انتزاع ورقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة “الشان”، وذلك في تصريح خصّ به قناة النهار عقب الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الخضر اليوم.

وقال أخريب: “قمنا برحلة إلى كينيا، والآن نركز فقط على المباراة القادمة. سنبذل قصارى جهدنا من أجل انتزاع ورقة التأهل. الأجواء هنا جيدة ولا تمثل أي عائق أمامنا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار”.

وعن التحضيرات، أضاف: “صحيح أننا ضيعنا عدداً من الفرص في المباريات السابقة، لكننا جاهزون هذه المرة وسنقول كلمتنا فوق الميدان. حضرنا بشكل جيد، والهدف الأساسي بالنسبة لنا هو التأهل من أجل إسعاد الجمهور الجزائري.”

وختم لاعب المنتخب حديثه قائلاً: “شخصياً، الإحساس الأجمل هو عندما أدخل أرضية الميدان وأتمكن من التسجيل. ذلك يمنحني دفعة معنوية كبيرة ويزيد من مسؤوليتي لمساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه”.