لحلو أخريب… ليس فقط لاعبًا موهوبًا فوق الميدان بل إنسانًا كبيرًا خارج المستطيل الأخضر

في مشهد مؤثر يعكس عمق الروح الإنسانية التي يحملها لاعبو الكرة المحلية، قام اللاعب الشاب لشبيبة القبائل والمنتخب المحلي، اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة إلى منزل الطفل لوناس، في منطقة بني عمران بولاية بومرداس.

وذلك استجابة لأُمنِيَة عبّر عنها البرعم الصغير بكل براءة وصدق.

الطفل لوناس، المعروف بكونه من ذوي الهمم، كان قد لفت الأنظار خلال إحدى مباريات شبيبة القبائل على ملعب الراحل المجاهد حسين آيت أحمد بـ تيزي وزو. عندما ظهر وهو يساند فريقه المفضل ويسير بثبات على قدم واحدة فقط. وقد صرح بعدها أن أمنيته الكبرى هي لقاء لاعبه المفضل لحلو أخريب، الذي يعدّه قدوته في عالم كرة القدم.

نجم “الجياسكا” يفي بوعده

تفاعل لحلو أخريب سريعًا مع طلب لوناس، وردّ على تلك الرسالة المؤثرة بوعدٍ علني بزيارة شخصية له. وقد وفى بوعده اليوم بكل تواضع ومحبة. حيث تنقل إلى بيت العائلة وشاركهم لحظات مؤثرة، تخللتها مشاعر الفرح والفخر.

وخلال الزيارة، قدّم أخريب هدية خاصة للطفل لوناس تمثلت في قميصه الرسمي مع شبيبة القبائل. بالإضافة إلى قميصه مع المنتخب الوطني المحلي، في خطوة رمزية ذات قيمة معنوية كبيرة لهذا الطفل الصغير.

لاقَت هذه المبادرة الإنسانية استحسانًا كبيرًا من عائلة لوناس، التي عبّرت عن امتنانها لهذا التصرف النبيل. كما نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصور والفيديوهات، مشيدين بأخلاق اللاعب وتواضعه.

ما قام به لحلو أخريب اليوم يثبت أن كرة القدم ليست فقط لعبة جماهيرية، بل هي أيضًا رسالة إنسانية، وقوة ناعمة قادرة على إدخال الفرح إلى قلوب البسطاء، ورسم الأمل في أعين الأطفال، حتى في أقسى الظروف.