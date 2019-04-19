“لحلو” :”أنا أيضا يجب أن أرحل”

إعتبر رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، “مُراد لحلو”، بأن كرة القدم الجزائرية بحاجة هي الأخرى لثورة حقيقية، لإعادتها للواجهة.

وصرّح قائلا في حصة “داخل الـ18″ :”الجميع يُطالب بتغيير الأمور في السياسية، ولكن هذا أيضا مطلوب في الشق الرياضي وسريعا”.

وأضاف :”حتى أنا مُستعد للرحيل ويتنحاو ڤاع مثلما يقول الشارع منذ أسابيع، هذا هو الحل الوحيد لتصفية الأمور بشكل كُلي”.

وأشار الرجل القوي في “الميلاحة”، بأن أوضاع المُستديرة في بلادنا مُتعفنة وتتطلب تحركا من الجهات المسؤولة لتطهير الأمور في المُستقبل.