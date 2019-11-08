لحلو: “الأنصار هم من إختاروا عجالي لتدريب النصرية”

الرياضة
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لحلو: “الأنصار هم من إختاروا عجالي لتدريب النصرية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدير الرياضي العام لنادي نصر حسين داي، مراد لحلو، عن الطريقة التي تم من خلالها تنصيب لخضر عجالي، مدربا للفريق، والأهداف المسطرة هذا الموسم.

وصرح مراد لحلو، للإذاعة الوطنية: “إسم عجالي، كان مطروحا منذ مدة في بيت النصرية، وتم اختياره بتصويت 80% من أنصار النادي عليه، من بين عدة أسماء كانت مقترحة”.

وأضاف: “تأخرنا في تنصيب المدرب الجديد، بالنظر للخصائص التي كنا نبحث عنها، والتي تتماشى مع فريقنا المتكون من شباب”.

وبخصوص أهداف النصرية في الموسم الجاري، أوضح مراد لحلو: “هدفنا ضمان بقاء مريح في مرتبة مشرفة، مع تحضير الفريق للموسم المقبل”.


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