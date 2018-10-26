لحلو: “الجمعية العامة ستوافق على مشروع مراكز التكوين”

أبدى رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، مراد لحلو، ثقة كبيرة في موافقة أعضاء الجمعية العامة للفاف على مشروع خير الدين زطشي، في إنشاء مراكز التكوين.

وصرح مراد لحلو، للإذاعة الوطنية: “أعضاء الجمعية العامة، سيوافقون بالإجماع على مشروع رئيس الفاف، في إنشاء مراكز تكوين”.

وأضاف: “تصويت أعضاء الجمعية العامة، سيكون بـ60% لصالح المشروع، مقابل 40% ضد، مثلما حدث مع مشروع فندق الفاف سابقا”.

يذكر أن الجمعية العامة للفاف، ستنعقد غدا السبت، للتصويت على مشروع إنجاز أربعة مراكز تكوينية، في مختلف مناطق الوطن تابعة للفاف.