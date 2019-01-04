لحلو: “العنف في الملاعب مسؤولية الجميع”

أبدى “مراد لحلو” المدير العام الجديد لإتحاد البليدة، عن أسفه لما يحدث في الوسط الرياضي الجزائري خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة.

وقال لحلو في تصريحات للإذاعة الوطنية: “المسؤولية تعود للجميع في موضوع العنف، فهو ليس جديد علينا، وما حدث طيلة الأسبوع وليس في مباراة المولودية أو نصر حسين داي أمر مؤسف”.

وأضاف: “موضوع العنف لم يأخذ بمحمل الجد، لا بد من الوزارة أن تتدخل، ويجب أن تعود المسؤولية على الفرق، وفي الوقت الحالي الأندية المستقبلة هي المسؤولة، فهم لا يعتنون بكل الجوانب وهذا خطئ كبير”.

وختم كلامه: “على الناس أن تكون متفهمة وهذه ليست سوى مباراة في كرة القدم ويجب عدم الاعتداء على الجماهير الأخرى، ولا يجب أن ننتظر حتى تموت الناس لكي نتدخل ونطلب من عناصر الأمن أن تكون ردعية”.