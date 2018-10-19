لحلو :”كيف سيُلغي أعضاء الجمعية العامة بالإجماع مشروعا وافقوا عليه بالإجماع”!

الرياضة
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لحلو :”كيف سيُلغي أعضاء الجمعية العامة بالإجماع مشروعا وافقوا عليه بالإجماع”!
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر، مُراد لحلو، عن إستغرابه من مطالبة، خير الدين زطشي، لأعضاء الجمعية العامة للفاف، بالتصويت بالإجماع على إلغاء مشروع الفندق.

وقال :”الأمر سيكون فريدا من نوعه، لأن ذات الأعضاء الذين ينوون إلغاء مشروع الفندق، صوتوا على إنشاءه وبالإجماع، هذا غريب”.

ليواصل :”كان من المُفترض بأن مشروع الفندق، شُرح لهم بصفة دقيقة، وبالتالي فإنهم مُطالبون بإظهار شيء من الشجاعة، توضيح موقفهم”.

ليختم في هذا الشأن :”من غير المعقول أن يقوموا بالتصويت على شيء، وعلى نقيضه وبالإجماع دائما، خلال مدة عامين فقط”.


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