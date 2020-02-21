لحلو: “ليس لدينا نية في سحب الثقة من رئيس الرابطة”

نفى الناطق الرسمي لنصر حسين داي، مراد لحلو، أي نية لدى رؤساء الأندية لسحب الثقة من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار.

وصرح مراد لحلو، للإذاعة الوطنية: “الإجتماع الذي قمنا به رفقة رؤساء بعض الأندية الجزائرية، لا علاقة له بسحب الثقة من مدوار”.

وأضاف الناطق الرسمي لنصر حسين داي: “ليس لدينا نية في سحب الثقة من رئيس الرابطة مدوار، ولم يسبق لنا التصريح بذلك”.

وتابع مراد لحلو: “نحن غير مسؤولين عن الإشاعات التي يتم الترويج لها في المقاهي، أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في هذا الخصوص”.