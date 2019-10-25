لحلو: “هذا الموسم قمنا بانطلاقة جديدة وبدأنا من العدم”

إعتبر رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، مراد لحلو، بأن فريقه يسير في الطريق الصحيح هذا الموسم، بسياسته الجديدة.

وصرح مراد لحلو، للإذاعة الوطنية: “هذا الموسم قمنا بانطلاقة جديدة، وبدأنا من العدم مع إدارة جديدة وتعداد جديد من اللاعبين، والطاقم الفني”.

وأضاف: “تحضيراتنا للموسم الجديد كانت متأخرة، بسبب بعض المشاكل الداخلية التي عانى منها النادي برحيل الإدارة السابقة”.

وتابع: “الآن انتهجنا سياسة جديدة بالإعتماد على لاعبين شباب من أبناء الفريق، من الذين أكدوا إمكانياتهم رفقة المنتخب الوطني في مختلف أصنافه”.

وختم مراد لحلو: “هذا الموسم لدينا لاعبين بإمكانيات فردية جيدة، ينقصنا فقط بعض الإنسجام في المجموعة”.