“لحلو” :”يا بلماضي تأهل للكان قبل الحديث عن الفوز بها”

ظهر، مُراد لحلو، غير مُتفهم بالمرة لتصريحات الناخب الوطني، جمال بلماضي، مُعتبرا بأنها غير منطقية بالمرة، مُقارنة بوضعية “الخضر” حاليا.

وقال في حديثه للقناة الإذاعية الأولى :”الجزائر لم تتأهل لحد الساعة لكأس أمم إفريقيا 2019، والمُدرب يتحدث عن التتويج باللقب”.

وأضاف :”أقول لجمال بلماضي، عليك أولا السعي للفوز أمام الطوغو، وهي المهمة التي لن تكون بالسهلة، وبعدها رفع سقف أهدافه”.

وإعتبر “لحلو” بأن الرجل الأول في “الخضر”، مُطالب بمُراجعة حساباته بأسرع وقت ممكن، لتفادي مُفاجأة غير سارة، عند نهاية التصفيات.