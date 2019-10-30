لحلو ينتقد البرمجة: “حرمونا من الداربي الكبير وهذه نقطة سوداء للرابطة”

الرياضة
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لحلو ينتقد البرمجة: “حرمونا من الداربي الكبير وهذه نقطة سوداء للرابطة”
بقلم أمير بهلول

انتقد مراد لحلو رئيس نصر حسين داي ،الرابطة بسبب البرمجة السيئة للمباريات وخاصة النقطة السوداء بعد رفضهم لتأجيل الداربي.

وقال لحلو خلال نزوله ضيفا على النهار: “تقريبا يمكننا القول حرام عليهم.. لقد حرمونا من أهم مباراة في الموسم”.

وأضاف: “أحببنا أو كرهنا مباراة مولودية الجزائر – إتحاد العاصمة هي واجهة الكرة الجزائرية وجزء منها وهو الداربي الكبير في الجزائر”.

وتابع: “لو كنت رئيس الرابطة لقبلت تأجيل المباراة بعد طلب إتحاد العاصمة والأمر واضح”.

وأردف: “كان على رئيس الرابطة والاتحادية وحتى الوزير التدخل والاجتماع ليلة المباراة لإيجاد حل فهذه مباراة غير عادية”.

في حين ختم كلامه: “كان يجب التوصل إلى حل وسط وليس التشدد في القوانين”.


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