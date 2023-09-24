لحل الاضطراب.. توزيع 4 ملايين جرعة مخدر

كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، رضا بلقاسمي، أن “وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اتخذت جملة من الإجراءات”. “بخصوص مواد التخدير الموجهة لجراحة الأسنان والتي تهدف للقضاء على الاضطرابات التي عرفتها هذه المادة في السوق”.

كما أشار المتحدث، إلى أنه “تم توزيع 4 ملايين جرعة مخدر، وهو ما سيحل الاضطراب المسجل نهائيا في هذا الإطار قبل نهاية الشهر الجاري”.

وأوضح بلقاسمي أن “رقمنة القطاع أيضا سيمكن من التحكم وتنظيم سوق صناعة الصيدلانية في الجزائر”. “من خلال ضبط وبطريقة دقيقة ما هو منتج محليا وما هو مستورد”.

إستلام 485 ألف جرعة جراحة الأسنان جوان الماضي

وكانت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قد استلمت، جوان الماضي، 485 ألف جرعة من مخدر جراحة الأسنان.

كما أرجعت الوزارة أسباب هذا التذبذب إلى عوامل خارجية بعد توقف المورد عن تزويد السوق الوطنية. مشيرة إلى أن مورد آخر طالب برفع السعر إلى 3 أضعاف معدلات السعر العادية.

وافادت الوزارة أنه تم التحكم في الأسعار المقترحة من المورد الثاني من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد سعر الأدوية.

وطمئنت الوزارة الرأي العام أنه بغرض ضمان الوفرة المستمرة لمادة التخدير. والقضاء على التذبذب الكلي في إعطاء العيادات إعتماد 3 مشاريع للانتاج المحلي لمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان.