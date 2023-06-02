لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت.. اتصالات الجزائر تطرح برنامج Kaspersky Safe kids

أعلنت اتصالات الجزائر عن طرح برنامج Kaspersky Safe kids لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت.

وتقترح اتصالات الجزائر تشكيلة واسعة من حلول Kaspersky. التي تتماشى واحتياجاتكم والمعروفة بفعاليتها العالية في مجال الأمن الإلكتروني.

Kaspersky internet Security : يوفر لكم الحماية لنشاطكم عبر الأنترنت ولخصوصيتكم.

Kaspersky total Security : عبارة عن حزمة كاملة تتعلق بالأمن والخصوصية.

كما يوفر Kaspersky Safe Kids خدمة الرقابة الأبوية المرنة لأطفالكم.

Kaspersky internet Security Android : يضمن الأمن والخصوصية لجهازكم المحمول.

Kaspersky Small Office Security : يقترح عليكم ميزات الأمن تتماشى واحتياجات مؤسستكم.