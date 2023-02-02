لحماية الطفولة.. تطبيق إلكتروني خاص بالإخطارات والانشغالات

صرحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أنه سيتم استحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية الطفولة. تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة.

كما أوضحت شرفي، أنه “سيتم استحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية الطفولة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة”. على غرار “تطبيق على الهاتف الذكي لتسهيل تلقي الانشغالات والتواصل مع المواطنين”. فيما “تعلق بالطفولة بما يساير سعي الدولة إلى رقمنة مختلف القطاعات”. بالإضافة إلى “الرقم الأخضر الخاص بالهيئة”.

وأضافت في هذا الإطار أن هيئتها تتلقى عدة مكالمات يوميا بين مستفسر ومخطر مما يبرز. كما قالت، ”مدى الوعي الإيجابي للمواطنين بضرورة التكفل بهذه الفئة”.

وأكدت بهذا الخصوص في معرض ردها على انشغالات الجمعيات المهتمة بالطفولة بولاية جانت أن “المجتمع المدني شريك أساسي وفعال للهيئة”. و”بالتالي نسعى لزيادة مستوى التنسيق الحاصل اليوم، خاصة أن المجتمع المدني شارك في وضع الاستراتيجية الخاصة بحماية الطفولة”.

بشأن زيادة فضاءات الترفيه المخصصة للأطفال بهذه الولاية، أشارت شرفي أنها ستعمل على تحقيق هذا المسعى. على اعتبار أنها تعد أحد الفضاءات المحببة لدى هذه الشريحة، سيما في أوقات العطل.

كما ستعمل الهيئة، مثلما ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، على الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالطفل وإنشاء مستقبلا مندوبيات ولائية تابعة لها. وكذا استحداث مراكز متخصصة في رعاية الطفل وأخرى متعددة الخدمات للوقاية لضمان التكفل الأمثل بهذه الشريحة.

وأبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالمناسبة أن الدستور “منح حيزا هاما في مواده لحماية الطفل”، الأمر الذي يعكس ”الإرادة القوية للدولة للتكفل الأمثل بهذه الفئة خاصة أن مستقبل البلاد مرهون بمدى الاهتمام بها. مما يحتم على الجميع الاستثمار الجيد في الطفل”.