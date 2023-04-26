لحماية الممتلكات الثقافية.. تكوين 80 عنصرا من الأسلاك الأمنية

أكد عمار نوارة، مدير الحماية القانونية للتراث بوزارة الثقافة، أن قطاع الثقافة يسهر على تكوين 80 عنصرا من مختلف الأسلاك الأمنية. في مجال حماية الممتلكات الثقافية اعتبارا من الـ7 ماي وإلى غاية الـ17 من نفس الشهر

كما أوضح عمار نوارة، انه ولأول مرة يحمي الدستور الجزائري الممتلكات والتراث الثقافي ضمن المادة 73 منه. مشيرا الى تنصيب لجنة لتحيين قانون 04-98 وهو القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي.

وأضاف المتحدث للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تملك أكثر من 15 ألف موقع أثرى. قائلا” هناك نظام معلومات جغرافي تسهر على تجسيده وزارة الثقافة في مجال رقمنه التراث الثقافي الذي سيكون تحت تصرف الباحثين “.

وفي سياق متصل أكد ضيف الأولى بان الجزائر تحتل المراتب الأولى في مجال تصنيف التراث اللامادي. قائلا “لدينا 10 عناصر مدرجة في قائمة اليونيسكو “.

الجزائر الناطق الرسمي باسم التراث الافريقي

كما نوه عمار نوارة إلى أن الجزائر استقبلت من 44 دولة افريقية خبراء في مجال التصنيف على المستوى العالمي. مبرزا بأن بلادنا اليوم تسهر على تكوين هؤلاء الخبراء الأفارقة في مجال تصنيف التراث العالمي.

في حين، أشار عمار نوارة، إلى أن المتحف الإفريقي الكبير الذي ستحتضنه الجزائر سيكون بمثابة منارة علمية وتراثية للتعريف بالتراث الإفريقي. مؤكدا بأن الجزائر لديها دور كبير جدا في استرداد التراث الإفريقي المنهوب.

كما تابع حديثه قائلا” من مهام هذا المتحف انه سيرفع شعار استرداد التراث الإفريقي المنهوب خلال الفترات الاستعمارية الطويلة.

وفي مجال تصنيف الممتلكات الثقافية سواء على المستوى المحلي والوطني والعالمي. قال عمار نوارة ان هناك الكثير من المواقع الأثرية التي تم تصنيفها. مؤكدا أن القندورة القسنطينية ولباس الشرق الجزائري تراث قريب جدا من التصنيف.