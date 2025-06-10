لحماية المنتوج والنسيج الصناعي.. ورشة عمل بين وزارتي الصناعة والتجارة

أشرف، اليوم، وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على افتتاح أشغال ورشة عمل جمعت مختلف القطاعات المعنية بمقر “الجكس” سابقًا.

ويأتي هذا حماية للمنتوج والنسيج الصناعي والوطني، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 جوان 2025.

وتتعلق التعليمات بتنظيم وتقنين عمليات الاستيراد، وتحديد مواصفات دقيقة للسلع المستوردة، إضافة إلى اعتماد الإنتاج الوطني مؤشرا اقتصاديا أساسيا. وتحديد دقيق للموارد والمواد التي ينبغي استيرادها.